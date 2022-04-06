Степаненко: Это солидарность украинского народа
Из-за войны в Украине футбольные клубы так и не восстановили вторую часть сезона УПЛ. Футболисты вынуждены поддерживать форму индивидуально и в тех условиях, в которых это возможно.
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4 апреля появились фото по тренировке Динамо в Румынии. В команде был замечен лидер Шахтера Тарас Степаненко. Такое появление "горняка" в "бело-синей" команде изрядно удивило фанатов. Как оказалось, что футболист всего несколько дней тренировался вместе с подопечными Мирчи Луческу.
Вне донецкого клуба Степаненко поддерживает форму с румынским Волунтари. Помог с командой Тарасу бывший тренер Шахтера Луческу, договорившийся с наставником и руководством румынского клуба.
Степаненко был вынужден несколько дней потренироваться с Динамо только потому, что Волунтари 2 апреля сыграл очень важный матч. После которого футболисты получили несколько дней отдыха. А вот для Тараса, только возвращающего форму, такой отдых был лишний. Поэтому опорник "горняков" снова обратился за помощью к "Мистеру".
Могу только поблагодарить за то, что здесь мы, украинцы, друг друга поддерживаем. Убежден, если бы сложилась ситуация, когда кому-то из футболистов Динамо нужно бы поддерживать форму, то Шахтер так же предоставил ребятам все условия и помог бы им. Это солидарность украинского народа, и, по моему мнению, это вполне нормальная ситуация,
– сказал футболист сборной Украины.
Напомним, что Шахтер вслед за Динамо получило разрешение на выезд за границу. В Турции "горняки" сыграют ряд благотворительных поединков, средства из которых пойдут на нужды армии. Киевляне первыми положили начало такой хорошей инициативе.
- В сезоне-2021/2022 Степаненко отыграл за Шахтер 22 матча, в которых забил 2 гола и отдал один ассист.
- Контракт Тараса с горняками рассчитан до 30 июня 2024 года.
- Шахтер ушел на зимний перерыв лидером таблицы УПЛ, опережая Динамо на два очка.