Степаненко: Це солідарність українського народу

Через війну в Україні футбольні клуби так і не відновили другу частину сезону УПЛ. Футболісти змушені підтримувати форму індивідуально та у тих умовах, у яких це можливо зробити.

До теми Війна об'єднала запеклих суперників: лідер Шахтаря Степаненко тренується із Динамо

4 квітня з'явились фото з тренування Динамо у Румунії. У команді був помічений лідер Шахтаря Тарас Степаненко. Така поява "гірника" у "біло-синій" команді неабияк здивувала фанатів. Як виявилось, що футболіст лише декілька днів тренувався разом із підопічними Мірчі Луческу.

Поза донецьким клубом Степаненко підтримує форму з румунським Волунтарі. Допоміг із командою Тарасу колишній тренер Шахтаря Луческу, який домовився з наставником та керівництвом румунського клубу.

Деталі. Волунтарі – клуб, який виступає у румунській Лізі 1, заснований відносно недавно – у 2010 році. Після трьох турів у плей-офф посідає 4-те місце у групі топ-6 лідерів чемпіонату.

Степаненко був змушений декілька днів потренуватись із Динамо лише через те, Волунтарі 2 квітня зіграв дуже важливий матч. Після якого футболісти отримали декілька днів відпочинку. А от для Тараса, який лише повертає форму, такий відпочинок був зайвий. Тому опорник "гірників" знову звернувся за допомогою до "Містера".

Можу тільки подякувати за те, що тут ми, українці, один одного підтримуємо. Переконаний, якби склалася ситуація, коли комусь із футболістів Динамо потрібно було б підтримувати форму, то Шахтар так само надав би хлопцям усі умови й допоміг би їм. Це солідарність українського народу, і, на мою думку, це цілком нормальна ситуація,

– сказав футболіст збірної України.

Нагадаємо, що Шахтар вслід за Динамо отримало дозвіл на виїзд за кордон. У Туреччині "гірники" зіграють ряд благодійних поєдинків, кошти з яких підуть на потреби армії. Кияни першими започаткували таку добру ініціативу.