Предателю Украины здесь не место: Шахтер разорвал контракт со сбежавшим в Россию скандальным игроком

Дончане решили окончательно выгнать из команды Александра Роспутько, решившего поехать в страну-оккупанта. Остается вопрос, будут ли "горняки" требовать финансовую компенсацию с горе-футболиста.

В начале октября донецкий "Шахтер" оказался в эпицентре скандала. Игрок юношеской команды "горняков" Александр Роспутько скрылся после матча Юношеской лиги УЕФА против Антверпена.

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Уже не игрок Шахтера

Полузащитник должен был вернуться в Украину, но в аэропорту не явился на посадку, сдав при этом свои вещи. Позже выяснилось, что Роспутько оказался в России.

Шахтер сначала дал футболисту пять дней на возвращение в команду. Впрочем, было очевидно, что игрок решил связать свое будущее со страной-террористкой. Теперь же дончане выступили с заявлением о разрыве контракта с Роспутько.

В сообщении говорится, что причиной расторжения договора стало невозвращение игрока в расположение команды и фактически отказ от исполнения обязанностей. О планах по судебному иску на Александра дончане не указали.

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История падения Роспутько

Интересно, что перед бегством из Шахтера футболист договорился о новом контракте на пять лет с повышенной зарплатой. После исчезновения Роспутько удалил аккаунты из соцсетей и не отвечал на звонки.

СМИ стало известно, что родители находятся в оккупированной Россией Горловке Донецкой области. Отметим, что Александр выигрывал с Шахтером три чемпионства на разных детских уровнях. Кроме того, на его счету есть четыре игры за сборную Украины U-19.