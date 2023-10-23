На початку жовтня донецький Шахтар опинився в епіцентрі скандалу. Гравець юнацької команди "гірників" Олександр Роспутько зник після матчу Юнацької ліги УЄФА проти Антверпена.

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Вже не гравець Шахтаря

Півзахисник мав повернутися в Україну, але в аеропорту не з'явився на посадку, здавши при цьому свої речі. Пізніше з'ясувалось, що Роспутько опинився в Росії.

Шахтар спочатку дав футболісту п'ять днів на повернення в команду. Втім було очевидно, шо гравець вирішив пов'язати своє майбутнє із країною-терористкою. Тепер же донеччани виступили із заявою про розрив контракту з Роспутьком.

У повідомленні йдеться про те, що причиною розірвання договору стало неповернення гравці до розташування команди і фактична відмовою від виконання обов’язків. Про плани щодо судового позову на Олександра донеччани не зазначили.

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Історія падіння Роспутька

Цікаво, що перед втечею із Шахтаря футболіст домовився про новий контракт на п'ять років із підвищеною зарплатою. Після зникнення Роспутько видалив акаунти із соцмереж та не відповідав на дзвінки.

ЗМІ стало відомо, що батьки знаходяться в окупованій Росією Горлівці, що на Донеччині. Відзначимо, що Олександр вигравав із Шахтарем три чемпіонства на різних дитячих рівнях. Крім того, на його рахунку є чотири гри за збірну України U-19.