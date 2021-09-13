Игрок Шахтера обругал украинскую журналистку после просьбы об интервью

Журналист "Футбольного формата" Олег Ящук раскритиковал молодых украинских футболистов, которые не хотят общаться с прессой. Речь идет о коллеге Ящука, журналисте "Футбольного формата" – Валерии Сучковой.

Олег Ящук эмоционально высказался об определенном самомнении современных украинских футболистов.

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"Мы одно и то же объясняем футболистам, которые не идут навстречу, отказывают в интервью, хамят журналистам и нецензурно выражаются в их сторону – что есть болельщики, а есть футболисты. А журналисты – мостик между болельщиками и этими звездами", – начал он.

Псевдозвездами. Потому что у большинства футболистов звездная болезнь после двух матчей в УПЛ. Потому что они очень по-хамски отвечают. В частности Ефим Конопля, который не сыграл в товарищеском матче с Чехией (1:1), а отвечает нашим коллегам очень по-хамски. У него просили интервью, а он по-хамски отвечает, нецензурно выражается и так далее. Многим футболистам надо снимать корону с головы, особенно игрокам Динамо и Шахтера,

– сказал Ящук.

Что известно о Ефиме Конопле