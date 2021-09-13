Олег Ящук емоційно висловився про певну зарозумілість сучасних українських футболістів.
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"Ми одне і те ж пояснюємо футболістам, які не йдуть назустріч, відмовляють в інтерв'ю, хамлять журналістам і нецензурно висловлюються в їхній бік – що є вболівальники, а є футболісти. А журналісти – місток між вболівальниками та цими зірками", – почав він.
Псевдозірками. Бо у більшості футболістів зіркова хвороба після двох матчів в УПЛ. Тому що вони дуже по-хамськи відповідають. Зокрема Юхим Конопля, який не зіграв у товариському матчі з Чехією (1:1), а відповідає нашим колегам дуже по-хамськи. У нього просили інтерв'ю, а він по-хамськи відповідає, нецензурно висловлюється і так далі. Багатьом футболістам треба знімати корону з голови, особливо гравцям Динамо і Шахтаря,
– сказав Ящук.
Що відомо про Юхима Коноплю
- У поточному сезоні Конопля провів два матчі за Шахтар, відзначившись однієї результативною передачею.
- Футболіст був викликаний до лав національної збірної України на товариський матч проти Чехії, але так і не дебютував.