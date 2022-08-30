Игрок сборной Украины остался без клуба в НБА

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк внезапно был отчислен из состава клуба НБА Торонто Репторс.

Информацию об отчислении Михайлюка из состава команды сообщил инсайдер Шемс Чарания. Сам клуб никакой информации об этом не предоставил, но украинца нет в ростере команды на официальной странице канадской команды.

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Причины этого решения не называются.

Михайлюк стал игроком Торонто летом 2021 года. За сезон он сыграл в 59 матчах за команду, в том числе впервые и в плей-офф. В регулярном сезоне Михайлюк в среднем набирал 4,6 очка, делал 1,6 подбора, 0,8 передач и 0,4 перехвата за 12,8 минуты на площадке.

Свой дебютный сезон в НБА Михайлюк начал в команде Лос-Анджелес Лейкерс, избравшей его под 47 номером на драфте в 2018 году. Но уже в середине сезона в феврале 2019 года его обменять в Детройт Пистонс. Там он выступал до марта 2021 года, пока его не обменяли в Оклахома-Сити Тандер. Летом 2021 года он подписал контракт с Торонто в качестве свободного агента.

Сейчас Михайлюк в составе сборной Украины готовится к матчам Евробаскет-2022. Первый матч наша команда проведет уже 2 сентября против сборной Великобритании.