Игрок сборной Украины не прочь перейти в Байер: все зависит от Шахтера

Михаил Мудрик может переехать играть в топовый чемпионат Европы. Футболистом интересуется немецкий Байер.

Переход в Германию становится все ближе

21-летний левый вингер Шахтера попал под прицел леверкузенского Байера. По словам журналиста Игоря Цыганика, Михаил Мудрик даже имеет реальное предложение от немецкого клуба.

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Футболист не прочь перебраться в топовый чемпионат Европы. Однако переезд в Бундеслигу зависит от Шахтера. Пока неизвестно, сколько Байер готов отдать за трансфер талантливого украинца.

Скорее всего, "горняки" захотят заработать за переход Мудрика не менее 20 миллионов евро. По данным Transfermarkt, стоимость футболиста оценена в 4 миллиона евро.

С донецким клубом Мудрика связывает контракт, рассчитанный до конца декабря 2026 года.

Отметим, что за игрок сборной Украины "охотятся" многие европейские клубы, среди которых есть английский Брентфорд. Однако чаши весов Мудрика склоняются больше на сторону Байера, а не команды из АПЛ.

Как Байер и Шахтер идут в сезоне

Потенциальный клуб Михаила после 32 сыгранных туров замыкает топ-3 лучших команд Бундеслиги. Леверкузенская команда уступает только Баварии и Дортмундской Боруссии, имея в своем активе 58 очков.

Напомним, что из-за нападения России на Украину футбольный сезон официально досрочно окончен. По итогам первого круга Шахтер финишировал на вершине турнирной таблицы АПЛ. Но награждение призеров не состоится.

Статистика Мудрика в Шахтере