Игрок сборной Польши убедил всех легионеров покинуть российский клуб
3 марта 2022 , 13:16Читати новину українською
Источник:телеграм-канал "ШАХ і ШАХ"
Российский ФК Краснодар в ближайшее время останется без иностранных футболистов. Полузащитник Краснодара Гжегож Крыховяк собрал всех иностранцев российского клуба и убедил их досрочно покинуть команду.
Решения легионеры приняли единогласно. Отметим, что в Краснодаре выступало более десяти футболистов из других стран.
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В клубе выступают легионеры: Урош Спаич, Кайо Панталеао, Кристиан Рамирес, Александр Мартынович, Реми Кабелла, Виктор Классон, Тони Вильена и Джон Кордоба.
Россию покидают все легионеры
- Ранее о своем решении расторгнуть контракт с Краснодаром объявил немецкий наставник Даниэль Фарке. Он проработал в клубе менее двух месяцев.
- Иностранные футболисты единогласно поддерживают идею разорвать свои контракты с россиянами из-за войны в Украине. Несколько дней назад УЕФА принял решение об исключении всех российских клубов из европейских турниров.
- Также российские клубы покидают и украинцы. Ярослав Ракицкий покинул Зенит. Контракт 32-летнего футболиста разорван по его просьбе.
- Из тренерского штаба Ахмата ушли два украинских специалиста. Также с большой вероятностью Ахмат покинет и украинский полузащитник Артем Полярус.
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