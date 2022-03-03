Решения легионеры приняли единогласно. Отметим, что в Краснодаре выступало более десяти футболистов из других стран.

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В клубе выступают легионеры: Урош Спаич, Кайо Панталеао, Кристиан Рамирес, Александр Мартынович, Реми Кабелла, Виктор Классон, Тони Вильена и Джон Кордоба.

Россию покидают все легионеры

Ранее о своем решении расторгнуть контракт с Краснодаром объявил немецкий наставник Даниэль Фарке. Он проработал в клубе менее двух месяцев.

Иностранные футболисты единогласно поддерживают идею разорвать свои контракты с россиянами из-за войны в Украине. Несколько дней назад УЕФА принял решение об исключении всех российских клубов из европейских турниров.

Также российские клубы покидают и украинцы. Ярослав Ракицкий покинул Зенит. Контракт 32-летнего футболиста разорван по его просьбе.

Из тренерского штаба Ахмата ушли два украинских специалиста. Также с большой вероятностью Ахмат покинет и украинский полузащитник Артем Полярус.

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