Рішення легіонери прийняли одноголосно. Зазначимо, що в Краснодарі виступали більше десяти футболістів з інших країн.

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В клубі виступають легіонери: Урош Спаїч, Кайо Панталеао, Крістіан Рамірес, Олександр Мартинович, Ремі Кабелла, Віктор Классон, Тонні Вільєна та Джон Кордоба.

Росію покидають всі легіонери

Раніше про своє рішення розірвати контракт з Краснодаром оголосив німецький наставник Даніель Фарке. Він пропрацював у клубі менш ніж два місяці.

Іноземні футболісти одноголосно підтримують ідею розірвати свої контракти з росіянами через війну в Україні. Кілька днів тому УЄФА ухвалив рішення про виключення усіх російських клубів з європейських турнірів.

Також російські клуби покидають і українці. Ярослав Ракіцький залишив Зеніт. Контракт 32-річного футболіста розірвано на його прохання.

З тренерського штабу Ахмата пішли два українські фахівці. Також з великою ймовірністю Ахмат залишить і український півзахисник Артем Полярус.

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