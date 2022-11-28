Насправді Деян Ловрен є одним з двох представників російського чемпіонату на Мундіалі в Катарі. Ловрен виступає за Зеніт із Санкт-Петербурга. Ще один такий гравець у Катарі – це камерунець Мумі Нгамальо з московського Динамо.

Важливо Помстилися за нокдаун на старті: Хорватія розгромила Канаду, яка вилетіла з ЧС-2022

Ловрен відпрацьовує гроші Газпрому

Очевидно, що Деян Ловрен почав розсипатись у компліментах Росії не просто так. Гравцеві треба відпрацьовувати свій немалий контракт у Газпромівському клубі. Він назвав збірну Росії – "великою командою".

Мені шкода, що моїх партнерів росіян немає на чемпіонаті світу. Ви ж знаєте, що я завжди казав: спорт і політика не повинні бути разом. Звісно, збірна Росії – це велика команда. Шкода, що хлопців немає у Катарі,

– наговорив хорват.

Крім того, захисник збірної Хорватії сказав, що йому не вистачає на чемпіонаті світу також збірної Італії та його друга Салаха зі збірною Єгипту. Єдине, чим хотілось би зауважити Ловрену, Італія та Єгипет не кваліфікувались на чемпіонат світу за спортивним принципом, а не тому що розпочали геноцидну війну.

У двох стартових матчах Ловрен грав зі стартових хвилин у складі збірної Хорватії. В обох матчах і проти Марокко, і проти Канади хорват відіграв по 90 хвилин.