Парма 19 марта дома принимала Дженоа в 28 туре итальянской Серии А. Пелле забил красивый гол, который не помог команде победить.

Невероятный гол в Италии

На футбольное поле выходили две равные команды. Уже на 16-й минуте футболисты Пармы, которые были окрылены успехом в предыдущем матче над Ромой, бросились в атаку и размочили нули на табло.

Вот так В Португалии голкипер отметился безумным голом почти 100 метров: видео

Пелле получил передачу головой от партнера команде, принял мяч на грудь и пробил через себя, находясь спиной к воротам Дженоа. Удар получился не сильным, но главное, что точным. Голкипер даже не успел среагировать на выстрел и только провел мяч взглядом.

Для Пелле этот гол стал первым в этом сезоне Серии А, в целом в футболке Пармы нападающий выходил лишь трижды. Также отдал одну результативную передачу.

Фортуна в этом эпизоде ​​была на стороне 35-летнего форварда хозяев. В течение всего первого тайма Парма держала на табло минимальную победу. Однако уже во второй части игры гости дважды забили в ворота соперника и вырвали победу – 1: 2. Дубль оформил Джанлука Скамакка.

Видео феноменального гола Пелле