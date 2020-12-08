Игрок молодежной сборной вместо карьеры футболиста выбрал морскую пехоту и ушел на фронт
В рядах морской пехоты служит бывший футболист, который в свое время получал вызов в молодежную сборную Украины. Однако вместо футбольной карьеры он выбрал военную службу.
Его историю описали в пресс-службе Операции Объединенных сил. Фамилия игрока не называется, только имя – Владислав. А также позывной – "Ромашка".
Он пошел служить сразу после обучения в школе. Хотя имел возможность продолжить футбольную карьеру. Ведь футболом профессионально занимался с десяти лет, и выступал за молодежную сборную Украины.
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Парню предлагали службу в Силах специальных операций и в десантных войсках. Однако он выбрал морскую пехоту.
"Морская пехота – это "воины трех стихий", это "верные всегда", это "горящие сердца"... Чего стоит только получение берета, когда даже в самых суровых воинов выступают слезы счастья на глазах, что удалось пройти тяжелое испытание", – объяснил свое решение парень.
Сейчас он находился в зоне ООС в должности стрелка-санитара. Это уже его третья ротация на фронт.
"Просто скулы сводит и кулаки чешутся, когда постоянно слышишь провокационные прострелы врага, их крики, включенные на всю громкость песни типа "День победы", а мы в это время вынуждены молчать, соблюдать режим прекращения огня... Морально это тяжело", – признался парень.
Иногда эти обстрелы приводят к критическим ситуациям.
"В начале этой ротации был случай, когда мы копали место под блиндаж, и собрат подорвался на вражеской противопехотной мине. Парень остался без ноги, потерял критическое количество крови. Я понимал, что от моих действий зависит его жизнь, и через мгновение вспомнил все, чему меня учили... К счастью, парень выжил", – рассказал "Ромашка".
Вчерашний футболист к спортивной карьере пока возвращаться не планирует. Теперь у него другая мечта – стать офицером.
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