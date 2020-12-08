В рядах морской пехоты служит бывший футболист, который в свое время получал вызов в молодежную сборную Украины. Однако вместо футбольной карьеры он выбрал военную службу.

Его историю описали в пресс-службе Операции Объединенных сил. Фамилия игрока не называется, только имя – Владислав. А также позывной – "Ромашка".

Он пошел служить сразу после обучения в школе. Хотя имел возможность продолжить футбольную карьеру. Ведь футболом профессионально занимался с десяти лет, и выступал за молодежную сборную Украины.

Стоит отметить, что молодежная сборная Украины – это игроки в возрасте до 21 года. И туда крайне редко вызывают игроков, которые моложе. А ведь есть еще младшие сборные – юношеская (U-19) и юниорская (U-18, U-17 и U-16). Поэтому если игрок после школы поступил на службу в Вооруженные силы Украины, то он, скорее всего, вызывался в одну из юношеских сборных).

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Парню предлагали службу в Силах специальных операций и в десантных войсках. Однако он выбрал морскую пехоту.

"Морская пехота – это "воины трех стихий", это "верные всегда", это "горящие сердца"... Чего стоит только получение берета, когда даже в самых суровых воинов выступают слезы счастья на глазах, что удалось пройти тяжелое испытание", – объяснил свое решение парень.

Сейчас он находился в зоне ООС в должности стрелка-санитара. Это уже его третья ротация на фронт.

"Просто скулы сводит и кулаки чешутся, когда постоянно слышишь провокационные прострелы врага, их крики, включенные на всю громкость песни типа "День победы", а мы в это время вынуждены молчать, соблюдать режим прекращения огня... Морально это тяжело", – признался парень.

Иногда эти обстрелы приводят к критическим ситуациям.

"В начале этой ротации был случай, когда мы копали место под блиндаж, и собрат подорвался на вражеской противопехотной мине. Парень остался без ноги, потерял критическое количество крови. Я понимал, что от моих действий зависит его жизнь, и через мгновение вспомнил все, чему меня учили... К счастью, парень выжил", – рассказал "Ромашка".

Вчерашний футболист к спортивной карьере пока возвращаться не планирует. Теперь у него другая мечта – стать офицером.