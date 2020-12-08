У лавах морської піхоти служить колишній футболіст, який свого часу отримував виклик до молодіжної збірної України. Однак замість футбольної кар'єри він обрав військову службу.

Його історію описали в пресслужбі Операції Об'єднаних сил. Прізвище гравця не називають, лише ім'я – Владислав. А також позивний – "Ромашка".

Він пішов служити одразу після навчання в школі. Хоча мав можливість продовжити футбольну кар'єру. Адже футболом професійно займався з десяти років, і виступав за молодіжну збірну України.

Варто відзначити, що молодіжна збірна України – це гравці віком до 21 року. І туди вкрай рідко викликають гравців, які молодші. Адже є ще молодші збірні – юнацька (U-19) та юніорські (U-18, U-17 та U-16). Відтак якщо гравець після школи пішов на службу до Збройних сил України, то він, скоріш за все, викликався до однієї з юнацьких збірних).

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Хлопцеві пропонували службу в Силах спеціальних операцій та в десантних військах. Однак він обрав морську піхоту.

"Морська піхота – це "воїни трьох стихій", це "вірні завжди", це "палаючі серця"… Чого вартує лише отримання берету, коли навіть у найсуворіших вояків виступають сльози щастя на очах, що вдалось пройти важке випробування", – пояснив своє рішення хлопець.

Зараз він перебував в зоні ООС на посаді стрільця-санітара. Це вже його третя ротація на фронт.

"Просто скули зводить й кулаки чешуться, коли постійно чуєш провокаційні простріли ворога, їхні крики, увімкнені на всю гучність пісні типу "Дєнь пабєди", а ми в цей час змушені мовчати, дотримуватися режиму припинення вогню... Морально це важко", – зізнався хлопець.

Інколи ці обстріли призводять до критичних ситуацій.

"На початку цієї ротації був випадок, коли ми копали місце під бліндаж, і побратим підірвався на ворожій протипіхотній міні. Хлопець залишився без ноги, втратив критичну кількість крові. Я розумів, що від моїх дій залежить його життя, тож за мить пригадав усе, чого мене вчили... На щастя, хлопець вижив", – розповів "Ромашка".

Вчорашній футболіст до спортивної кар’єри поки що повертатись не планує. Тепер у нього інша мрія – стати офіцером.