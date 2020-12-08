Гравець молодіжної збірної замість кар'єри футболіста обрав морську піхоту та пішов на фронт
У лавах морської піхоти служить колишній футболіст, який свого часу отримував виклик до молодіжної збірної України. Однак замість футбольної кар'єри він обрав військову службу.
Його історію описали в пресслужбі Операції Об'єднаних сил. Прізвище гравця не називають, лише ім'я – Владислав. А також позивний – "Ромашка".
Він пішов служити одразу після навчання в школі. Хоча мав можливість продовжити футбольну кар'єру. Адже футболом професійно займався з десяти років, і виступав за молодіжну збірну України.
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Хлопцеві пропонували службу в Силах спеціальних операцій та в десантних військах. Однак він обрав морську піхоту.
"Морська піхота – це "воїни трьох стихій", це "вірні завжди", це "палаючі серця"… Чого вартує лише отримання берету, коли навіть у найсуворіших вояків виступають сльози щастя на очах, що вдалось пройти важке випробування", – пояснив своє рішення хлопець.
Зараз він перебував в зоні ООС на посаді стрільця-санітара. Це вже його третя ротація на фронт.
"Просто скули зводить й кулаки чешуться, коли постійно чуєш провокаційні простріли ворога, їхні крики, увімкнені на всю гучність пісні типу "Дєнь пабєди", а ми в цей час змушені мовчати, дотримуватися режиму припинення вогню... Морально це важко", – зізнався хлопець.
Інколи ці обстріли призводять до критичних ситуацій.
"На початку цієї ротації був випадок, коли ми копали місце під бліндаж, і побратим підірвався на ворожій протипіхотній міні. Хлопець залишився без ноги, втратив критичну кількість крові. Я розумів, що від моїх дій залежить його життя, тож за мить пригадав усе, чого мене вчили... На щастя, хлопець вижив", – розповів "Ромашка".
Вчорашній футболіст до спортивної кар’єри поки що повертатись не планує. Тепер у нього інша мрія – стати офіцером.
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