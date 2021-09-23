Предупреждение за пижонство

После первой части Лион минимально уступал сопернику. А вот после перерыва хозяева наколотили в ворота Труа три гола. В конце встречи точку в матче поставил Лукас Пакета (3:1).

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Для Пакеты этот гол стал четвертым в 8 матчах во всех турнирах в новом сезоне.

24-летний полузащитник отличился не только результативно. Бразилец решил в элегантном стиле финтом "радугой" обыграть опекуна. Мяч попал в соперника и вылетел за пределы поля.

Игрок Труа был недоволен таким поведением Пакеты и воспринял это как неуважение. Об этом он рассказал главному арбитру встречи Стефани Фраппар. Женщина-судья поговорила с пижоном и показала ему желтую карточку.

Видео момента в матче

Лукас не понял, почему он получил предупреждение и встретил карточку с иронической улыбкой на лице.