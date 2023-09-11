Чемпион мира и звезду Ювентуса поймали на допинге: эпатажный Погба сдал положительный тест

Известный хавбек всегда отличался провоцирующим поведением за пределами поля. Теперь же Погба придется надолго забыть о футболе.

Звезда сборной Франции и Ювентуса Поля Погба не может вернуть качественный уровень после перехода с Манчестер Юнайтед. С лета 2022-го хавбек сыграл всего 12 матчей за туринцев.

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Погба употреблял допинг?

Теперь же у Поля возникли проблемы с допингом. После разгрома Удинезе в первом туре Серии А Погба сдал положительный тест на допинг.

Анализ выявил в органе 30-летнего француза метаболиты неэндогенного тестостерона. Игрок имеет право запросить открытие второго теста. Если его вина будет доказана, Поль рискует пропустить как минимум два года.

Пока Погба получил временную дисквалификацию от Национального антидопингового трибунала Италии. Если же будет доказано, что Поль употреблял допинг нечаянно, то его срок может быть сокращен.

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Напомним, что француз вернулся в Ювентус после семи сезонов в Манчестер Юнайтед. Вместе с туринцами он четырежды становился чемпионом Италии и выходил с командой в финал Лиги чемпионов. Также со сборной Франции Погба становился чемпионом мира в 2018 году.