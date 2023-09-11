Зірка збірної Франції та Ювентуса Поля Погба не може повернути собі якісний рівень після переходу з Манчестер Юнайтед. З літа 2022-го хавбек зіграв лише 12 матчів за туринців.

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Погба вживав допінг?

Тепер же у Поля виникли проблеми із допінгом. Після розгрому Удінезе у першому турі Серії А Погба здав позитивний тест на допінг.

Аналіз виявив у організі 30-річного француза метаболіти неендогенного тестостерону. Гравець має право запросити відкриття другого теста. Якщо ж його вина буде доведена, Поль ризикує пропустити як мінімум два роки.

Поки що ж Погба отримав тимчасову дискваліфікацю від Національного антидопінгового трибуналу Італії. Якщо ж буде ддоведено, що Поль вживав допінг ненавмисно, то його строк може бути скороченим.

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Нагадаємо, що француз повернувся у Ювентус після семи сезонів у Манчестер Юнайтед. Разом із туринцями він чотири рази ставав чемпіоном Італії та виходив з командою у фінал Ліги чемпіонів. Також зі збірною Франції Погба ставав чемпіоном світу у 2018-му.