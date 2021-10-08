Игрок Горняка пробежал все поле и забил под перекладину: видео роскошного гола

В 12-м туре Первой лиги Украины произошла настоящая сенсация – Металлист сыграл вничью с Горняком-Спорт. Хозяева забили красивый гол в ворота харьковчан.

Красивый гол в сенсационном матче

Горняк-Спорт уже на 34-й минуте матча размочил нули на табло. Голом отметился Егор Твердохлеб.

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Нападающий хозяев подхватил мяч после розыгрыша углового от соперника и на скорости побежал к воротам Металлиста. Он взял инициативу в свои руки, не став отдавать передачу на партнера по команде, который также присоединился к атаке. Он немного замешкался с мячом у штрафного харьковчан, сместился ближе к центру и мощным ударом из-за пределов штрафного пробил под перекладину.

Красивый гол с 20 метров удался Твердохлебу. Капитан Горняка-Спорт забил в ворота опытного голкипера Александра Рыбки. Однако этот гол не стал победным для хозяев.

Во втором тайме Металлист благодаря голу Пейшота сравнял счет. Команды расписали мировую – 1:1.

Харьковчане неожиданно потеряли три очка в игре против аутсайдера первой лиги.

Горняк-Сорт после 12-ти туров идет на 13 месте среди 16 клубов – 12 пунктов. Металлист лидирует в таблице – 32 очка.