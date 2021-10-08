Красивий гол у сенсаційному матчі

Гірник-Спорт вже на 34-й хвилині матчу розмочив нулі на табло. Голом відзначився Єгор Твердохліб.

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Нападник господарів підхопив м'яч після розіграшу кутового від суперника та на швидкості побіг до воріт Металіста. Він взяв ініціативу у свої руки, не ставши віддавати передачу на партнера по команді, який також приєднався до атаки. Він трохи забарився з м'ячем біля штрафного харків'ян, змістився ближче до центра та потужним ударом з-за меж штрафного пробив під поперечину.

Красивий гол із 20 метрів вдався Твердохлібу. Капітан Гірника-Спорт забив у ворота досвідченого голкіпера Олександра Рибки. Однак цей гол не став переможним для господарів.

У другому таймі Металіст завдяки голу Пейшота зрівняв рахунок. Команди розписали мирову – 1:1.

Харків'яни несподівано втратили три очки у грі проти аутсайдера Першої ліги.

Гірник-Сорт після 12-ти турів йде на 13 місці серед 16 клубів – 12 пунктів. Металіст лідирує у таблиці – 32 очки.

Відео розкішного голу Твердохліба дивіться за посиланням (з 1:22).