Кроме того, журналист Игорь Цыганык подтвердил, что футболистом интересуются Динамо, Шахтер и Бешикташ. Также за ним начали следить многие другие европейские клубы.

К слову Футболистом сборной Украины заинтересовались клубы из Турции и Бельгии

Довбик – это открытие. Я знаю, что и Шахтер, и Динамо, и многие европейские клубы начали следить за этим игроком. В частности Марсель вмешался в борьбу и начинает "вести" Довбика. Я знаю, что этот интерес достаточно серьезен. Так же и Бешикташ был. Но у Довбика есть длительный контракт с СК Днепр-1. Насколько мне известно – 2 года,

– рассказал Цыганык.

Марсель занимает шестое место во французской Лиге 1 и борется за попадание в еврокубки по итогам сезона.

Что известно о Довбике

Довбик выступает за Днепр-1 с августа 2020 года. В текущем сезоне 23-летний нападающий забил 10 голов и отдал одну голевую передачу в 24-х матчах во всех турнирах.

В марте форвард дебютировал за сборную Украины, выйдя на поле в отборочном матче ЧМ-2022 с Казахстаном (1:1).