Дончич стал автором победного 3-очкового броска
За 1,8 секунды до завершения игры Мемфис вел в счете 113:111. Баскетболисты Далласа имели шанс на последнюю атаку и бросали на половине Гриззлис.
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Разыгрывающий Мэверикс Лука Дончич стал автором победного 3-очкового броска и вырвал для Далласа победу – 114:113.
Лука Дончич отправил мяч в корзину из-за дуги под сирену. Словенец получил передачу и бросил несмотря на сопротивление соперника с одной ноги. Мяч чудом оказался в корзине.
- В матче против Мемфиса на счету Дончича 29 очков, 5 подборов, 9 передач и 2 перехвата.