Дончич стал автором победного 3-очкового броска

За 1,8 секунды до завершения игры Мемфис вел в счете 113:111. Баскетболисты Далласа имели шанс на последнюю атаку и бросали на половине Гриззлис.

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Разыгрывающий Мэверикс Лука Дончич стал автором победного 3-очкового броска и вырвал для Далласа победу – 114:113.

Лука Дончич отправил мяч в корзину из-за дуги под сирену. Словенец получил передачу и бросил несмотря на сопротивление соперника с одной ноги. Мяч чудом оказался в корзине.

В матче против Мемфиса на счету Дончича 29 очков, 5 подборов, 9 передач и 2 перехвата.

Команды располагаются рядом в турнирной таблице. Даллас занимает 7 место, а Мемфис – восьмое.