Игрок Англии Грилиш подарил бутсы юному фанату после финала Евро-2020: милое видео

Сборная Англии остановилась в шаге от кубка Евро-2020. Хавбек команды Джек Грилиш был разочарован результатом финала, но сделал счастливым одного из юных английских фанатов.

Подарок после поражения в финале

Италия и Англия решали обладателя трофея Евро-2020. Все определялось лишь в футбольной фортуне, которая называется серией послематчевых пенальти. Английские футболисты трижды не реализовали 11-метровые удары. Зато итальянцы были точнее – 3:2 победа "скуадра адзурры".

Стоящее Игрок Англии подарил футболку юной фанатке, которая не сдержала слез от счастья: милое видео

После поражения полузащитник Англии и Астон Виллы Джек Грилиш решил осчастливить одного из фанатов сборной. Футболист поднялся на трибуны и подарил юному болельщику свои бутсы.

Мальчик, который был одет в футболку "трех львов", не мог поверить своим глазам. Грилиш не отказал фанату в совместном фото, он сам взял телефон и сделал фотографию на память.

Грилиш подарил бутсы фанату: видео