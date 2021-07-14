Игрок Англии Грилиш подарил бутсы юному фанату после финала Евро-2020: милое видео
Источник:твиттер Aston Villa Statto
Сборная Англии остановилась в шаге от кубка Евро-2020. Хавбек команды Джек Грилиш был разочарован результатом финала, но сделал счастливым одного из юных английских фанатов.
Подарок после поражения в финале
Италия и Англия решали обладателя трофея Евро-2020. Все определялось лишь в футбольной фортуне, которая называется серией послематчевых пенальти. Английские футболисты трижды не реализовали 11-метровые удары. Зато итальянцы были точнее – 3:2 победа "скуадра адзурры".
Стоящее Игрок Англии подарил футболку юной фанатке, которая не сдержала слез от счастья: милое видео
После поражения полузащитник Англии и Астон Виллы Джек Грилиш решил осчастливить одного из фанатов сборной. Футболист поднялся на трибуны и подарил юному болельщику свои бутсы.
Мальчик, который был одет в футболку "трех львов", не мог поверить своим глазам. Грилиш не отказал фанату в совместном фото, он сам взял телефон и сделал фотографию на память.
Грилиш подарил бутсы фанату: видео
- Грилиш появился на футбольном поле на 99-й минуте, заменив Майсона Маунта. Всего на чемпионате Европы Джек сыграл 5 матчей, в которых отдал 2 асиста на партнеров по команде.
- Отметим, что игрок Астон Виллы не принимал участия в пробивании пенальти в финале Евро-2020. Футболиста начали обвинять в том, что он хотел избежать ответственности в такой важный момент. Грилиш ответил на такие заявления и признался, что подавал свою кандидатуру тренеру, но он выбрал других игроков.