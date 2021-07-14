Подарунок після поразки у фіналі
Італія та Англія вирішували володаря трофею Євро-2020. Все визначалось лише у футбольній фортуні, яка називається серією післяматчевих пенальті. Англійські футболісти тричі не реалізували 11-метрові удари. Натомість італійці були влучнішими – 3:2 перемога "скуадра адзурри".
Варте уваги Гравець Англії подарував футболку юній фанатці, яка не стримала сліз від щастя: миле відео
Після поразки півзахисник Англії та Астон Вілли Джек Гріліш вирішив ощасливити одного з фанатів збірної. Футболіст підійнявся на трибуни та подарував юному уболівальнику свої бутси.
Хлопчик, який був одягнений у футболку "трьох левів", не міг повірити своїм очам. Гріліш не відмовив фанату у спільному фото, він сам взяв телефон та зробив світлину на пам'ять.
Гріліш подарував бутси фанату: відео
- Гріліш з'явився на футбольному полі на 99-й хвилині, замінивши Майсона Маунта. Загалом на чемпіонаті Європи Джек зіграв 5 матчів, у яких віддав 2 асисти на партнерів по команді.
- Відзначимо, що гравець Астон Вілли не брав участі у пробиванні пенальті у фіналі Євро-2020. Футболіста почали звинувачувати у тому, що він хотів уникнути відповідальності у такий важливий момент. Гріліш відповів на такі заяви та зізнався, що подавав свою кандидатуру тренеру, але він обрав інших гравців.