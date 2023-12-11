На амуніції футболіста було написано: "Поверніть наших героїв Азовсталі" та "Скільки ще чекати? 23 загін морської охорони", пише 24 Канал. За це нетривіальне святкування гравець отримав жовту картку. А за лічені хвилини оформив дубль.

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Зазначимо, що 21-річний Плакса – уродженець Вугледару та вихованець Маріуполя. Минулий сезон він провів у складі Чорноморця, а влітку 2023 року став гравцем Олександрії. Сумарно в УПЛ зіграв 23 матчі.

Вчинок футболіста / Скриншот з трансляції

До слова. У ході 17-го туру українського футбольного чемпіонату, команда Олександрія на виїзді здобула переконливу перемогу над Металістом 1925 з рахунком 3:0.

Чи доречним було покарання

Відомий у минулому рефері Мирослав Ступар для Sport.ua прокоментував справедливість цих покарань:

"Загалом, цього разу обійшлося без серйозних огріхів арбітрів. Зокрема, Солов'ян, що обслуговував матч Металіст 1925 – Олександрія, спочатку не помітив моменту зіткнення Кулаковського та Дмитренка, після якого "містянин" впав, але після консультацій з VAR сигналізував, що пенальті не призначить.

До речі, я на місці Солов'яна не карав би олександрійця Плаксу жовтою карткою, коли після забитого голу він на камеру показав напис на щитку: "Поверніть Героїв Азовсталі".

Так, десь було порушено правило поводження з амуніцією, але ж йде війна, а напис був патріотичний і злободенний. Як на мене, арбітру слід було зробити Плаксі усне зауваження й уточнити, що у випадку повторення буде попередження", – заявив він.