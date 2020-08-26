Нидерландский защитник Дэйли Блинд неожиданно упал на газон в товарищеском матче между "Аяксом" и "Гертой". У футболиста перестал работать имплантированный сердечный дефибриллятор.

Неприятный инцидент произошел на 79-й минуте встречи, когда команда Блинда защищалась от атаки соперника. Игрок внезапно упал на газон, закричал и показывал на грудной участок тела, сообщает Goal.com.

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Проблемы со здоровьем

Портал со ссылкой на очевидцев сообщает, что в Блинда перестал работать имплантированный дефибриллятор сердца, который контролирует и регулирует сердечный ритм.

Horrible to watch. Hope Daley Blind is okay. His heart defibrillator went off during a pre season friendly against Hertha Berlin. pic.twitter.com/A5MoNsjPZn — Breezy (@UtdBreezy) August 25, 2020

Все обошлось без серьезных последствий, Блинд поднялся и на собственных ногах покинул поле. После чего ему была оказана медицинская помощь.

Главный тренер "Аякса" Эрик Тен Хаг рассказал, что здоровью футболиста ничего не угрожает.

Daley Blind collapse when the match is in progress. Reportedly because of heart problems but his fine. pic.twitter.com/0jktbZwolA — FOOTBALL FANS STUFF (@officialffsnews) August 25, 2020

Что со здоровьем у Дэйли Блинда

В декабре 2019 года нидерландскому защитнику тоже стало плохо во время матча Лиги чемпионов против "Валенсии".

Тогда футболист прошел медицинское обследование, где у него обнаружили миокардит. Игроку сделали операцию, он пропустил более 1,5 месяца, которые пошли на восстановление.

Что такое миокардит?

Это воспаление сердечной мышцы – миокарда, что приводит к его повреждению. Последствиями миокардита является расширение камер сердца, потеря способности миокарда к нормальному сокращению, от чего, соответственно, уменьшается выброс крови в сосуды и развивается сердечная недостаточность.

По словам отца футболиста, его возвращение после операции не является на 100% безопасным, но Блинд не прислушавшись к словам все-таки решил продолжить карьеру.