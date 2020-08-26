Игрок "Аякса" Блинд едва не умер во время матча из-за отказа сердечного дефибриллятора: видео
Нидерландский защитник Дэйли Блинд неожиданно упал на газон в товарищеском матче между "Аяксом" и "Гертой". У футболиста перестал работать имплантированный сердечный дефибриллятор.
Неприятный инцидент произошел на 79-й минуте встречи, когда команда Блинда защищалась от атаки соперника. Игрок внезапно упал на газон, закричал и показывал на грудной участок тела, сообщает Goal.com.
Читайте также: В Бразилии после центрального матча жестоко застрелили двух фанатов "Сантоса"
Проблемы со здоровьем
Портал со ссылкой на очевидцев сообщает, что в Блинда перестал работать имплантированный дефибриллятор сердца, который контролирует и регулирует сердечный ритм.
Все обошлось без серьезных последствий, Блинд поднялся и на собственных ногах покинул поле. После чего ему была оказана медицинская помощь.
Главный тренер "Аякса" Эрик Тен Хаг рассказал, что здоровью футболиста ничего не угрожает.
Что со здоровьем у Дэйли Блинда
В декабре 2019 года нидерландскому защитнику тоже стало плохо во время матча Лиги чемпионов против "Валенсии".
Тогда футболист прошел медицинское обследование, где у него обнаружили миокардит. Игроку сделали операцию, он пропустил более 1,5 месяца, которые пошли на восстановление.
Что такое миокардит?
Это воспаление сердечной мышцы – миокарда, что приводит к его повреждению. Последствиями миокардита является расширение камер сердца, потеря способности миокарда к нормальному сокращению, от чего, соответственно, уменьшается выброс крови в сосуды и развивается сердечная недостаточность.
По словам отца футболиста, его возвращение после операции не является на 100% безопасным, но Блинд не прислушавшись к словам все-таки решил продолжить карьеру.
- Футболист выступал за "Аякс", играя за академию, но не сумел закрепиться в главной команде, поэтому отправился в "Гронинген".
- Летом 2010 года вернулся в "Аякс", где постепенно стал игроком основного состава, став с командой в четырех последующих сезонах чемпионом Нидерландов, а в 2013 году еще и помог команде выиграть национальный суперкубок, проведя на поле 105 минут в игре против АЗ.
- Затем футболист подписал контракт с МЮ, где провел четыре года, но уже в 2018 году во второй раз вернулся в нидерландский клуб.