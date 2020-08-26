Гравець "Аякса" Блінд ледь не помер під час матчу через відмову серцевого дефібрилятора: відео
Нідерландський захисник Дейлі Блінд несподівано впав на газон у товариському матчі між "Аяксом" та "Гертою". У футболіста перестав працювати імплантований серцевий дефібрилятор.
Неприємний інцидент стався на 79-й хвилині зустрічі, коли команда Блінда захищалась від атаки суперника. Гравець раптово впав на газон, закричав та показував на грудну ділянку тіла, повідомляє Goal.com.
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Проблеми зі здоров'ям
Портал із посиланням на очевидців повідомляє, що у Блінда перестав працювати імплантований дефібрилятор серця, який контролює та регулює серцевий ритм.
Все обійшлось без серйозних наслідків, Блінд підійнявся та на власних ногах покинув поле. Після чого йому була надана медична допомога.
Головний тренер "Аякса" Ерік Тен Хаг розповів, що здоров'ю футболіста нічого не загрожує.
Що зі здоров'ям у Дейлі Блінда
У грудні 2019 року нідерландському захиснику теж стало погано під час матчу Ліги чемпіонів проти "Валенсії".
Тоді футболіст пройшов медичне обстеження, де у нього виявили міокардит. Гравцю зробили операцію, він пропустив понад 1,5 місяці, які пішли на відновлення.
За словами батька футболіста, його повернення після операції не є на 100% безпечним, але Блінд не дослухавшись до слів все-таки вирішив продовжити кар'єру.
- Футболіст виступав за "Аякс", гравши за академію, але не зумів закріпитись у головній команді, тому помандрував у "Гронінген".
- Влітку 2010 року повернувся в "Аякс", де поступово став гравцем основного складу, ставши з командою в чотирьох наступних сезонах чемпіоном Нідерландів, а 2013 року ще й допоміг команді виграти національний суперкубок, провівши на полі 105 хвилин у грі проти АЗ.
- Потім футболіст підписав контракт із МЮ, де провів чотири роки, але вже у 2018 році вдруге повернувся у нідерландський клуб.