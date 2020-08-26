Нідерландський захисник Дейлі Блінд несподівано впав на газон у товариському матчі між "Аяксом" та "Гертою". У футболіста перестав працювати імплантований серцевий дефібрилятор.

Неприємний інцидент стався на 79-й хвилині зустрічі, коли команда Блінда захищалась від атаки суперника. Гравець раптово впав на газон, закричав та показував на грудну ділянку тіла, повідомляє Goal.com.

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Проблеми зі здоров'ям

Портал із посиланням на очевидців повідомляє, що у Блінда перестав працювати імплантований дефібрилятор серця, який контролює та регулює серцевий ритм.

Horrible to watch. Hope Daley Blind is okay. His heart defibrillator went off during a pre season friendly against Hertha Berlin. pic.twitter.com/A5MoNsjPZn — Breezy (@UtdBreezy) August 25, 2020

Все обійшлось без серйозних наслідків, Блінд підійнявся та на власних ногах покинув поле. Після чого йому була надана медична допомога.

Головний тренер "Аякса" Ерік Тен Хаг розповів, що здоров'ю футболіста нічого не загрожує.

Daley Blind collapse when the match is in progress. Reportedly because of heart problems but his fine. pic.twitter.com/0jktbZwolA — FOOTBALL FANS STUFF (@officialffsnews) August 25, 2020

Що зі здоров'ям у Дейлі Блінда

У грудні 2019 року нідерландському захиснику теж стало погано під час матчу Ліги чемпіонів проти "Валенсії".

Тоді футболіст пройшов медичне обстеження, де у нього виявили міокардит. Гравцю зробили операцію, він пропустив понад 1,5 місяці, які пішли на відновлення.

Що таке міокардит? Це запалення серцевого м’яза – міокарда, що призводить до його ушкодження. Наслідками міокардиту є розширення камер серця, втрата здатності міокарда до нормального скорочення, від чого, відповідно, зменшується викид крові у судини і розвивається серцева недостатність.

За словами батька футболіста, його повернення після операції не є на 100% безпечним, але Блінд не дослухавшись до слів все-таки вирішив продовжити кар'єру.