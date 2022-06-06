В игре с Шотландией был героем: кто стал худшим игроком Украины в матче против Уэльса

Сборная Уэльса остановила Украину в шаге от выхода на чемпионат мира-2022. Известно, кто стал худшим игроком матча, который предпочел бы навсегда стереть из памяти этот провальный для него поединок.

От любви к ненависти один шаг

Финал плей-офф отбора чемпионата мира-2022 Уэльс – Украина закончился не так, как этого хотели все украинские болельщики. Один гол решил не только судьбу матча, но и определил последнего участника Мундиаля.

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Андрей Ярмоленко срезал мяч в свои ворота после подачи со штрафного от Гарета Бейла. Капитан "сине-желтых" "похоронил" надежды Украины на чемпионат мира-2022.

Статистический портал WhoScored поставил Андрею низкую оценку в составе обеих сборных. Ярмоленко получил всего 5.8. Этот балл даже ниже, чем получили игроки, которые появлялись на поле со скамейки запасных.

Ярмоленко мог реабилитироваться в глазах украинских болельщиков, если Матео Лаос увидел пенальти в момент с падением Андрея в штрафном Уэльсе. Но испанский арбитр после разговора с сидящим на VAR помощником решил не указывать на 11 метров. Спорный эпизод

Только в предыдущем матче против Шотландии Андрей был одним из лучших и купался в комплиментах, а уже в этот раз получил верх критики.

Лучшим в составе украинской сборной стал Руслан Малиновский, замененный во втором тайме – 7.2. Несколько хуже оценен был фланговый защитник Виталий Миколенко - 6.9.

Лучшим игроком финала стал голкипер Уэльса Уэйн Хеннесси – 8.9. В этот день его просто не пробить. Вратарь тащил все, что летело в его владения. Если бы не он, то не знать, каков бы был итоговый результат встречи.



Уэльс – Украина: рейтинг игроков / Скриншот из WhoScored

Уэльс получил путевку в Катар. Команда Александра Петракова будет готовиться к матчам Лиги наций, которые стартуют для украинцев уже 8 июня. В этот день сборная сыграет на выезде против Ирландии.