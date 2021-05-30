Играющий президент клуба Второй лиги забил шедевр ударом через себя: видео

Рубикон 30 мая сыграл дома против винницкой Нивы в 24 туре Второй лиги Украины. Гости в эффектном стиле открыли счет.

Вторая лига не перестает удивлять

Первый тайм матча завершился с "сухим" счетом 0:0. После перерыва гости решили изменить ситуацию. На 56-й минуте нули на табло были изменены.

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Загорулько после розыгрыша углового решил нанести удар через себя. Мяч полетел в противоположный голкиперу угол ворот Рубикона. Гол Загорулько стал настоящим шедевром в матче Второй лиги.

После такого красавца гости еще дважды поразили владения соперника. Маляренко головой замкнул передачу с углового. А уже в конце встречи Зеленевич штрафным с дальнего расстояния установил окончательный счет поединка. В итоге – 0:3 разгромная победа винницкой Нивы.

Благодаря победе винницкий клуб сохранил за собой 6 место в таблице.

В этом же туре был забит не менее яркий гол в матче Металл – Кривбасс. Бразильский нападающий харьковчан Жонатан Оливейра да Силва спиной к воротам в падении с лету нанес удар.

Рубикон – Нива: полный матч (гол Загорулько с 1:17:13)