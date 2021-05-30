Друга ліга не перестає дивувати

Перший тайм матчу завершився із "сухим" рахунком 0:0. По перерві гості вирішили змінити ситуацію. На 56-й хвилині нулі на табло були змінені.

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Загорулько після розіграшу кутового вирішив завдати удар через себе. М'яч полетів у протилежний до голкіпера кут воріт Рубікона. Гол Загорулька став справжнім шедевром у матчі Другої ліги.

Після такого красеня гості ще двічі вразили володіння суперника. Маляренко голово замкнув передачу з кутового. А вже наприкінці зустрічі Зеленевич штрафним з дальньої відстані встановив остаточний рахунок поєдинку. У підсумку – 0:3 розгромна перемога вінницької Ниви.

Завдяки перемозі вінницький клуб зберіг за собою 6 місце у таблиці.

У цьому ж турі був забитий не менш яскравий гол у матчі Метал – Кривбас. Бразильський нападник харків'ян Жонатан Олівейра Да Сілва спиною до воріт у падінні з льоту завдав удару.

Рубікон – Нива повний матч (гол Загорулька з 1:17:13)