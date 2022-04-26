Играем за страну, за всех, кто защищает нашу землю, – Судаков о благотворительных матчах Шах

Атакующий полузащитник Шахтера Георгий Судаков рассказал, как удается сконцентрироваться на футболе во время войны. Футболист отметил, что команда пытается привлечь внимание всего мира.

Судаков: Нужно, чтобы люди задумались о том, как тяжело нашей стране

Вся семья Георгий Судакова осталась в Украине, где каждый день раздаются воздушные тревоги и летаю ракеты, бомбы от оккупантов. Футболист Шахтера признался, что сильно переживает за семью, ведь недавно у него родился ребенок.

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Однако футбол позволяет переключить сознание несколько часов.

Мы находим мотивацию в том, чтобы показать миру ситуацию и сделать так, чтобы о нас знал весь мир. Нужно, чтобы люди задумались о том, как тяжело нашей стране. На каждую игру мы выходим максимально сконцентрированными и играем за свою страну, за свой народ, за всех, кто защищает нашу землю, за семьи, родных и близких,

– рассказал полузащитник.

Пока Судакова сосредоточены только на благотворительных матчах донецкого клуба. Уже в начале мая футболист отправится в расположение сборной Украины, которая приступит к подготовке к плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии.

"Готовлю лично себя как футболиста и отдаюсь команде. А уже после всех благотворительных матчей и сбора в Турции присоединюсь к сборной, тогда буду думать об этом. Сейчас все мысли только о клубе", - ответил Георгий.

Напомним, что Шахтер уже успел сыграть три благотворительных поединка, в которых "горняки" потерпели два поражения (Олимпиакос – 1:0, Фенербахче – 1:0) и однажды победили (Антальяспор – 1:2).

Карьера Георгия Судакова