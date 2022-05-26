Игра сборной Украины не даст миру забыть о войне, – главный тренер Ирландии

Главный тренер сборной Ирландии Стефен Кенни поделился ожиданиями матчей с Украиной в рамках Лиги наций. Уже 14 июня его подопечные сыграют против сине-желтых.

Кенни: Наша игра – это возможность объяснить миру ситуацию

Сборная Украины 14 июня сыграет против команды Ирландии в польском Лодзь. Этот матч должен состояться в Киеве.

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Наставник сборной Ирландии осудил российскую агрессию. Он назвал "чудом" то, что сборная все же сможет встретиться с его подопечными.

"Ситуация в Украине – трагедия. Россия ворвалась на чужую территорию. Наша игра должна была проходить в Киеве, потом перенесли во Львов, а теперь вообще в Польшу. То, что она в конце концов состоится – чудо. Домашняя же встреча в Дублине на 50 лет войдет в историю нашего футбола. Потому что Россия вторглась и унесла тысячи человеческих жизней", – сказал специалист.

Кенни поддерживает решение Владимира Зеленского, позволившего играть национальной команде важные матчи лиги наций.

"Президент Владимир Зеленский решил разрешить сборной играть. Мы видели, как украинцы в Ирландии возвращались домой, чтобы защищать свою страну", – отметил ирландец.

Люди могут устать от новостей о войне, но матчи сборной Украины не будут давать о ней забыть. Поэтому Зеленский прав в своем решении. Все мы знаем из истории, что нападающие страны никогда не останавливаются на достигнутом. Наша игра – это возможность объяснить миру ситуацию,

– подчеркнул тренер иранской сборной.

Где сборная проведет домашние матчи Лиги наций

В июне 2022 года у сборной Украины запланировано два матча в рамках Лиги наций.

Матч против Армении (11 июня) и Ирландии (14 июня) национальная команда проведет на Муниципальном стадионе ЛКС в польском городе Лодзь.

Выездной матч против Ирландии сборная Украины сыграет в Дублине на стадионе "Авива". Игра состоится 8 июня.

1 июня "сине-желтых" ждет важный матч. Сборная Украины сыграет в рамках плей-офф отбора ЧМ-2022 против команды Шотландии. Победители этого поединка встретятся с Уэльсом 5 июня.