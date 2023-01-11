Коуч Малиновского знаком с украинцами: с одним выпивал, другой называл его "мужиком с яйцами"
Источник:Ютуб-канал Миля
Малиновский не первый украинец, кто поработает с Тудором. Главный тренер Марселя Игорь Тудор уже пересекался с украинскими футболистами в своей карьере.
Тудор наткнулся сразу на двух ярких персон – Артема Милевского и Евгения Селезнева. Судя по словам игроков, футболисты остались довольны сотрудничеством с тренером.
Достойно внимания Перед матчем он не пил, но после игры ему давали дни на восстановление, – Фомин об экс-партнере
С Милевским Тудор пересекся в Хайдуке. В 2014 году Артем защищал цвета хорватского клуба. Милевскому Тудору удивить было не сложно. Коуч покидал Хайдук и предложил украинскому игроку отдохнуть с алкоголем.
В один прекрасный день Тудор говорит мне: "Миля, я уже не тренер команды, буду идти. У меня есть яхта в Хорватии, поехали покатаемся". В итоге прихожу. Там сидит он и еще один тренер – его помощник. Думал, будем пить кофе, а Тудор заказывает каждому два по сто виски. Это в 9:30 утра. Как при таком тренере не играть? Как при таком тренере не выпить! На самом деле было круто. Поплавали по островам, вернулись поздно,
– рассказал Милевский.
С Селезневым Тудор встретился в Карабюкспоре в 2017 году. Тогда за турецкий клуб также выступали Александр Рыбка и Андрей Близниченко. Но больше всего в восторге от тренера именно Селезнев, которому понравился подход тренера.
Тудор – топ-человек. Я провел только пять тренировок, но уже было видно, что у мужчины есть яйца. Я кайфовал от тренировок и общения с Игорем. Он постоянно звонил по телефону – даже заставлял есть. Когда приходишь из отпуска, у тебя плюс три-четыре кг. Переходишь на диету и салаты. Когда он это увидел, заставлял меня есть все подряд. Мы сидели за столом и мне носили еду,
– рассказал Селезнев.
Возможно, у Руслана Малиновского также останутся приятные воспоминания о сотрудничестве с хорватом и в будущем украинец будет рассказывать о выигранных титулах вместе с тренером.
Карьера Тудора
Хорват долго в командах не задерживается. коуч даже разрывал контракты в тот момент с действующими клубами, чтобы перейти в другие.
- 2009/2015 – Хайдук.
- 2015/2016 – ПАОК.
- 2016/2017 – Карабюкспор.
- 2017/2018 – Галатасарай.
- 2018/2020 – Удинезе.
- 2020 – Хайдук.
- 2020/2021 – Ювентус.
- 2021/2022 – Верона.
- 2022 – Марсель.