"Он понимает футбол": тренер Марселя не может насладиться трансфером Малиновского

Марсель имел отличную возможность вплотную приблизиться к лидеру сезона ПСЖ. Однако не воспользовался шансом, проиграв в предыдущем туре Лиги 1 на выезде Ланса.

Руслан Малиновский, проведший на поле 76 минут, не сумел спасти команду от выездного поражения 2:1. Марсель с 70 очками опустился на третью позицию, пропустив мимо себя Ланс. А отставание от лидера сезона ПСЖ увеличилось до 8 баллов.

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Тудор: Это тот игрок, которого мы хотели пригласить в нашу команду.

Теперь "провансальцы" готовятся к следующей игре против Анже, которую сыграют 14 мая. В преддверии этой встречи главный тренер Марселя Игорь Тудор в очередной раз выразил свое восхищение от игры украинского полузащитника.

По его словам, Малиновский является тем игроком, которого так не хватало его команде.

Правда, Малиновский терял важные мячи во втором тайме матча с Лансом, но он был хорош в битве с Лионом. Это именно тот игрок, которого мы хотели пригласить в нашу команду, ведь он очень техничный и фантастически умен. Он понимает футбол. Конечно, Руслан испытывает давление и ему, как и каждому иностранцу, нужно адаптироваться, особенно потому, что он прибыл из итальянской лиги. Переход в большие клубы имеет последствия. Но я верю в него, его талант, а также в его человеческие качества,

– рассказал Тудор.

Отметим, что к концу сезона-2022/2023 Марселю осталось сыграть всего 3 матча, если не учитывать ближайшую игру против Анже. Подопечные Тудора встретятся еще с Лиллем, Брестом и Аяччо.

Любопытно! Следующий матч Марселя против Анже состоится 14 мая в 21:45 (по киевскому времени).

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