Игорь Суркис: Пока обходимся теми ребятами, которые у нас есть

22-летний нападающий не попал в список футболистов на первые два матча квалификации Лиги чемпионов против турецкого Фенербахче. Владислав Супряга наблюдал за поединками со скамейки запасных.

Смотрите также "Динамовец навсегда": Вербич трогательно попрощался с Динамо, признавшись в любви к Украине

Еще перед ответным матчем журналист и комментатор Виктор Вацко рассказал, что футболист получил травму перед стартом еврокубков.

Теперь эту ситуацию с состоянием здоровья игрока прояснил президент Динамо Игорь Суркис. По его словам, Супрягу ждет консультация с немецкими медиками, в которой прояснится, нужно ли Владиславу ложиться на операционный стол.

У футболиста проблемы со спиной.

Супруга находится в Лодзи, он набрал какие-то кондиции. У него будет консультация с немецкими врачами и на неделе они скажут, нужна ли ему какая-нибудь операция, связанная со спиной. Потому я пока не могу сказать, когда он будет в оптимальных кондициях. Пока обходимся теми ребятами, которые у нас есть,

– рассказал Игорь Суркис.

Напомним, что Супряга вернулся в расположение Динамо после смутной аренды в Сампдорию. Нападающий не смог воспользоваться возможностью и зарекомендовать себя в итальянском клубе. Футболист только однажды выходил в футболке Сампдории в Серии А. И то провел на поле всего 24 минуты.

К слову. 29 июля Динамо проиграло Эвертону (3:0) в благотворительном матче на "Гудисон Парк". 23 августа должен пройти первый тур нового сезона УПЛ.