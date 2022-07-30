Ігор Суркіс: Поки обходимося тими хлопцями, які у нас є

22-річний нападник не потрапив у список футболістів на перші два матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти турецького Фенербахче. Владислав Супряга спостерігав за поєдинками з лави запасних.

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Ще перед матчем-відповіддю журналіст та коментатор Віктор Вацко розповів, що футболіст отримав травму перед стартом єврокубків.

Тепер цю ситуацію зі станом здоров'я гравця прояснив президент Динамо Ігор Суркіс. За його словами, на Супрягу чекає консультація з німецькими медиками, у якій проясниться, чи потрібно Владиславу лягати на операційний стіл.

У футболіста проблеми зі спиною.

Супряга перебуває в Лодзі, він набрав якісь кондиції. Він матиме консультацію з німецькими лікарями і на тижні вони скажуть, чи потрібна йому якась операція, пов'язана зі спиною. Тому я поки що не можу сказати, коли він буде в оптимальних кондиціях. Поки обходимося тими хлопцями, які у нас є,

– розповів Ігор Суркіс.

Нагадаємо, що Супряга повернувся у розташування Динамо після невиразної оренди у Сампдорію. Нападник не зміг скористатись можливістю та зарекомендувати себе в італійському клубі. Футболіст лише одного разу виходив у футболці Сампдорії у Серії А. І то провів на полі лише 24 хвилини.

До слова. 29 липня Динамо програло Евертон (3:0) у благодійному матчі на "Гудісон Парк". 23 серпня повинен відбутись перший тур нового сезону УПЛ.