Борются не за деньги, – Суркис рассказал о мотивации игроков Динамо в Лиге чемпионов

Киевское Динамо вышло в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Подопечные Александра Шовковского продолжат борьбу за выход в основной турнир с австрийским Зальцбургом.

После домашнего матча против Глазго Рейджерс (1:1) были сомнения, что динамовцы сумеют преодолеть шотландский барьер. Однако вице-чемпионы Украины продемонстрировали характер и вырвали победу во втором поединке (2:0).

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Суркис: Эта победа нужна всей Украине

Итог поединка в Глазго не удивил президента Динамо Игоря Суркиса. По его убеждению, "бело-синие" сражаются на поле не за деньги.

Мы провели очень хорошую подготовку к сезону, и я так понимаю, что ребята были очень хорошо настроены. Они сегодня бьются не за деньги, а за Украину. Они хотят доказать, что они мужики. Поэтому я понимаю, что эта победа нужна была не только ребятам, а и всей Украине, тем, кто болеет за украинский футбол,

– отметил Игорь Михайлович.

Впереди столичную команду ожидают два матча с австрийским Зальцбургом. Опытная команда является постоянным участником Лиги чемпионов.

"Я очень благодарен Андрею Шевченко, Сергею Реброву, тем, кто приехал поддержать команду. Мне очень понравилось, что ребятам в обоих матчах все удавалось с первой до последней минуты. Мы должны играть за выход в групповой этап. Зальцбург – это непростая команда. Она каждый год играет в ЛЧ, поэтому будет очень сложно. Ну мы будем бороться и пытаться туда попасть", – заметил Суркис.

Отметим, что Зальцбург по итогам двух матчей квалификации Лиги чемпионов победил нидерландский Твенте с общим счетом 5:4.

Когда будут играть Динамо и Зальцбург