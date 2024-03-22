Стало известно, когда Игорь Шевадзуцкий проведет ближайший поединок. 33-летний украинский боксер супертяжелого веса будет боксировать с бывшим претендентом на чемпионский пояс Кубратом Пулевым.

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Игорь Шевадзуцкий узнал следующего соперника

Бой Шевадзуцкого с Пулевым состоится в Софии, Болгария. 42-летний Пулев в декабре победил Вавжика – это был его первый бой с июля 2022 года.

Важно. Болгарин Пулев должен был драться с регулярным чемпионом WBA Махмудом Чарром, однако тот получил повреждение и снялся с поединка.

Игорь Шевадзуцкий в предыдущий раз боксировал в феврале, одержав победу техническим нокаутом в поединке с Эдонисом Беришей. Всего украинец провел 12 профессиональных боев, из которых 11 выиграл, 9 нокаутом.

Единственное поражение Шевадзуцкий потерпел 22 апреля 2023 года, когда в польском Жешуве техническим нокаутом уступил первому номеру рейтинга WBA – конголезцу Мартину Баколе.

Напомним, в 2014 году Кубрат Пулев проиграл украинцу Владимиру Кличко, а в 2020-м его нокаутировал британец Энтони Джошуа.