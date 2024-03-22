Стало відомо, коли Ігор Шевадзуцький проведе найближчий поєдинок. 33-річний український боксер надважкої ваги боксуватиме з колишнім претендентом на чемпіонський пояс Кубратом Пулевим.

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Ігор Шевадзуцький дізнався наступного суперника

Бій Шевадзуцького з Пулевим відбудеться у Софії, Болгарія. 42-річний Пулев у грудні переміг Вавжика – це був його перший бій з липня 2022 року.

Важливо. Болгарин Пулев повинен був битися з регулярним чемпіоном WBA Махмудом Чарром, проте той отримав пошкодження та знявся з поєдинку.

Ігор Шевадзуцький попереднього разу боксував в лютому, здобувши перемогу технічним нокаутом в поєдинку з Едонісом Берішею. Усього українець провів 12 професійних боїв, з яких 11 виграв, 9 нокаутом.

Єдиної поразки Шевадзуцький зазнав 22 квітня 2023 року, коли в польському Жешуві технічним нокаутом поступився першому номеру рейтингу WBA – конголезцеві Мартіну Баколе.

Нагадаємо, в 2014 році Кубрат Пулев програв українцеві Володимиру Кличку, а в 2020-му його нокаутував британець Ентоні Джошуа.