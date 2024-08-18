Спортивный журналист 24 канала и военный Игорь Садженица сделал первый удар в матче Карпат

Главный редактор раздела Спорт на 24 канале, Игорь Садженица, сделал первый удар на матче Карпаты – Динамо. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем фейсбуке.

В субботу, 17 августа, состоялся матч 3-го тура УПЛ между Карпатами и Динамо. Киевляне одержали победу со счетом 1:3.

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Символический первый удар от Игоря Садженицы

Журналист поделился своими эмоциями от выполнения первого удара в матче любимой команды. Он отметил, что для него это было честью и вызовом сделать это как военному.

Я знаю, что есть сотни достойнее меня, которые заслуживают такого же внимания, которое получил я. Когда надо пройти к центру поля под возгласы “ВСУ!”. Когда тебе доверили представлять большую семью собратьев и сестер. Но для меня не менее важно, чтобы эта благодарность и поддержка защитников и защитниц, их семей, всех тех, кто поддерживает Силы обороны Украины, была не только во время торжественных событий. А чтобы это проявлялось и в других случаях,

– написал Игорь в своей заметке.

В частности он добавил, чтобы слова “достоинство” и “уважение” не остались только лозунгами на транспарантах. Потому что как звучит над стадионом “Украина” во время матчей “Карпат” – “Вместе и до конца!”.

Первый символический удар в матче Карпаты – Динамо: смотрите видео

Отметим, что сейчас Игорь Садженица является воином-аэроразведчиком 37 отдельной бригады морской пехоты и выполняет боевые задачи в Херсонской области.