Не причастны к террору: боец из Украины посетил концерт россиянина и провел с ним битву взглядов
Источник:Украина Boxing
Некоторые украинские спортсмены считают, что их российские друзья не являются частью страшной войны на территории нашего государства. Между украинской и российской сторонами только теплые отношения.
Украинский боец Игорь Потера посетил концерт российского исполнителя Моргенштерна. Поттера устроил с россиянином битву взглядов.
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Абсурдное решение бойца
Украинский боец полутяжелого веса UFC Игорь Поттеря (20-3) встретился с российским исполнителем Моргенштерном на его концерте в Польше. Украинец и россиянин устроили выставочно-юмористическое сражение взглядов. Также Поттер продемонстрировал отдельный жест уважения к Моргенштерну, подписав видео с участием российского исполнителя словом "легенда" в своих социальных сетях.
Видео битвы взглядов Потери и Моргенштерна:
Факты об Игоре Потере
- Украинский боец по прозвищу "Дуэлист" выступает в полутяжелой весовой категории под эгидой UFC.
- 26-летний Поттер имеет рост 190 сантиметров, а размах рук 1,91 метра.
- Украинец – левша, а его стиль боя – боевое самбо и панкратион.
- Потеря провел 23 поединка, в которых одержал 20 побед (9 нокаутом, 6 покорений и 5 решений судей) и трижды уступил (дважды нокаутом, один раз решением судей).