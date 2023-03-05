Украинский боец Игорь Потера посетил концерт российского исполнителя Моргенштерна. Поттера устроил с россиянином битву взглядов.

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Абсурдное решение бойца

Украинский боец полутяжелого веса UFC Игорь Поттеря (20-3) встретился с российским исполнителем Моргенштерном на его концерте в Польше. Украинец и россиянин устроили выставочно-юмористическое сражение взглядов. Также Поттер продемонстрировал отдельный жест уважения к Моргенштерну, подписав видео с участием российского исполнителя словом "легенда" в своих социальных сетях.

Видео битвы взглядов Потери и Моргенштерна:

Факты об Игоре Потере