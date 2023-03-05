Український боєць Ігор Потєра відвідав концерт російського виконавця Моргенштерна. Потєра влаштував з росіянином битву поглядів.
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Абсурдне рішення бійця
Український боєць напівважкої ваги UFC Ігор Потєря (20-3) зустрівся з російським виконавцем Моргенштерном на його концерті в Польщі. Українець та росіянин влаштували виставково-гумористичну битву поглядів. Також Потєря продемонстрував окремий жест поваги до Моргенштерна, підписавши відео за участі російського виконавця словом "легенда" у своїх соціальних мережах.
Відео битви поглядів Потєрі та Моргенштерна:
Факти про Ігоря Потєрю
- Український боєць за прізвиськом "Дуеліст" виступає в напівважкій ваговій категорії під егідої UFC.
- 26-річний Потєря має зріст 190 сантиметрів, а розмах рук 1,91 метра.
- Українець – шульга, а його стиль бою – бойове самбо та панкратіон.
- Потєря провів 23 поєдинка, в яких здобув 20 перемог (9 нокаутом, 6 підкоренням та 5 рішенням суддів) та тричі поступився (двічі нокаутом, один раз рішенням суддів).