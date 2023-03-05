Український боєць Ігор Потєра відвідав концерт російського виконавця Моргенштерна. Потєра влаштував з росіянином битву поглядів.

Варте уваги "Хай їде до Кадирова": розлючені українці відреагували на обійми Ломаченка з російським бійцем

Абсурдне рішення бійця

Український боєць напівважкої ваги UFC Ігор Потєря (20-3) зустрівся з російським виконавцем Моргенштерном на його концерті в Польщі. Українець та росіянин влаштували виставково-гумористичну битву поглядів. Також Потєря продемонстрував окремий жест поваги до Моргенштерна, підписавши відео за участі російського виконавця словом "легенда" у своїх соціальних мережах.

Відео битви поглядів Потєрі та Моргенштерна:

Український боєць UFC Ігор Потєря з російським виконавцем Моргенштерном на його концерті в Польщі pic.twitter.com/Ar4fXLMqpa — Ukraine Boxing (@boxing_tribuna) March 5, 2023

Факти про Ігоря Потєрю