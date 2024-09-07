Нимченко выгрыз бронзовую медаль в плавании на Паралимпийских играх в Париже

В субботу, 7 сентября, Украина имела представительство аж в восьми финалах по плаванию на Паралимпийских играх-2024. Первым на французскую воду вышел Игорь Нимченко.

Украинский спортсмен соревновался в заплыве на 200 метров комплексным плаванием в классе SM10. Это был последний старт для Игоря Нимченко на этих Паралимпийских играх в Париже, пишет 24 канал.

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Нимченко получил еще одну медаль

В утренней квалификации украинский пловец финишировал четвертым со временем 2:19.54 минуты. Этого хватило Нимченко, чтобы выйти в финал в этом виде программы в плавании.

Украинец стал одним из восьми финалистов, которые соревновались за награды. Нимченко стартовал с первой дорожки. Первые 50 метров баттерфляем Игорь прошел лидером. На спине украинец пропустил мимо себя итальянского соперника.

Следующие 50 метров брассом Нимченко уже был четвертый, а на финальных 50 метрах вольным стилем он вырвал бронзовую награду.

Игорь Нимченко – бронзовый призер Паралимпиады-2024. Финальный результат 2:13.73!

Напомним. На Паралимпиаде-2024 Игорь Нимченко ранее уже получил серебряную медаль. Произошло это в заплыве на 100 метров баттерфляем в классе S10.

К слову, Нимченко в целом провел в Париже пять финальных стартов. На 100-метровке на спине показал пятый результат, на 100 метров вольным стилем стал шестым, а на 50 метрах вольным стилем финишировал пятым.

Отметим, что именно пловцы уже принесли в копилку Украины наибольшее количество медалей Паралимпиады-2024.