Вместе с Игорем Йовичевичем будут работать два украинца – Андрей Ханас и Юрий Беньо. Об этом сообщил официальный сайт Лудогорца.

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Йовичевич будет работать в Болгарии

Также хорватскому тренеру будут помогать испанцы Хавьер Лобо и Антонио Адан. Они ранее работали в тренерском штабе Йовичевича в Шахтере. Детали контракта хорвата не сообщаются.

Для меня честь быть тренером Лудогорца. Я надеюсь достичь своих высоких целей с этой замечательной командой, которая имеет огромный потенциал,

– сказал Йовичевич.

Йовичевич подписал контракт с чемпионом Болгарии / фото ФК Лудогорец

Справка. Лудогорец – 13-кратный чемпион Болгарии. Клуб был основан в 2001 году. В составе "орлов" ранее выступал защитник сборной Украины Игорь Пластун.

Любимец украинских фанов