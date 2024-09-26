Вместе с Игорем Йовичевичем будут работать два украинца – Андрей Ханас и Юрий Беньо. Об этом сообщил официальный сайт Лудогорца.
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Йовичевич будет работать в Болгарии
Также хорватскому тренеру будут помогать испанцы Хавьер Лобо и Антонио Адан. Они ранее работали в тренерском штабе Йовичевича в Шахтере. Детали контракта хорвата не сообщаются.
Для меня честь быть тренером Лудогорца. Я надеюсь достичь своих высоких целей с этой замечательной командой, которая имеет огромный потенциал,
– сказал Йовичевич.
Йовичевич подписал контракт с чемпионом Болгарии / фото ФК Лудогорец
Справка. Лудогорец – 13-кратный чемпион Болгарии. Клуб был основан в 2001 году. В составе "орлов" ранее выступал защитник сборной Украины Игорь Пластун.
Любимец украинских фанов
- Напомним, что Игорь Йовичевич имел успешный период тренерской карьеры в Украине. Хорватский специалист возглавлял Карпаты, Днепр-1 и Шахтер.
- В сезоне 2022/23 он привел "горняков" к чемпионству Украины.
- Йовичевич завоевал симпатии украинских болельщиков благодаря тому, что свободно владеет украинским языком.
- После увольнения из Шахтера тренировал саудовский Аль-Раед, который покинул летом 2024 года.