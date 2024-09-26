Разом з Ігорем Йовичевичем працюватимуть два українці – Андрій Ханас та Юрій Беньо. Про це повідомив офіційний сайт Лудогорця.
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Йовичевич працюватиме в Болгарії
Також хорватському тренеру допомагатимуть іспанці Хав'єр Лобо та Антоніо Адан. Вони раніше працювали в тренерському штабі Йовичевича у Шахтарі. Деталі контракту хорвата не повідомляються.
Для мене честь бути тренером Лудогорця. Я сподіваюся досягти своїх високих цілей з цією чудовою командою, яка має величезний потенціал,
– сказав Йовичевич.
Йовичевич підписав контракт з чемпіоном Болгарії / фото ФК Лудогорець
Довідка. Лудогорець – 13-разовий чемпіон Болгарії. Клуб був заснований у 2001 році. У складі "орлів" раніше виступав захисник збірної України Ігор Пластун.
Улюбленець українських фанів
- Нагадаємо, що Ігор Йовичевич мав успішний період тренерської кар'єри в України. Хорватський фахівець очолював Карпати, Дніпро-1 та Шахтар.
- У сезоні 2022/23 він привів "гірників" до чемпіонства України.
- Йовичевич завоював симпатії українських уболівальників завдяки тому, що вільно володіє українською мовою.
- Після звільнення із Шахтаря тренував саудівський Аль-Раед, який залишив влітку 2024 року.