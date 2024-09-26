Разом з Ігорем Йовичевичем працюватимуть два українці – Андрій Ханас та Юрій Беньо. Про це повідомив офіційний сайт Лудогорця.

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Йовичевич працюватиме в Болгарії

Також хорватському тренеру допомагатимуть іспанці Хав'єр Лобо та Антоніо Адан. Вони раніше працювали в тренерському штабі Йовичевича у Шахтарі. Деталі контракту хорвата не повідомляються.

Для мене честь бути тренером Лудогорця. Я сподіваюся досягти своїх високих цілей з цією чудовою командою, яка має величезний потенціал,

– сказав Йовичевич.

Йовичевич підписав контракт з чемпіоном Болгарії / фото ФК Лудогорець

Довідка. Лудогорець – 13-разовий чемпіон Болгарії. Клуб був заснований у 2001 році. У складі "орлів" раніше виступав захисник збірної України Ігор Пластун.

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