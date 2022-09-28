Йовичевич не хотел трансфера капитана Зари в Шахтер, – Цыганик

Несколько дней назад Шахтер подписал капитана и лидера Зари Егора Назарины. Еще один талантливый украинский футболист пополнил ряды "горняков".

Назарина мог не оказаться в Шахтере

Журналист Игорь Цыганик рассказал информацию, что этот трансфер не являлся приоритетом для главного тренера Шахтера. Егор Назарина не тот футболист, которого искал Игорь Йовичевич.

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Хорватский специалист хотел видеть в своей команде Игнатенко, но Данило отказался возвращаться в донецкий клуб. Футболист сборной Украины продолжил карьеру в Бордо, где достаточно успешно выступает. Игнатенко уже даже примерил капитанскую повязку французской команды.

Этот игрок мог стать современной заменой Тараса Степаненко в Шахтере, но тот отказался и подписал полноценный контракт с французами.

По мнению журналиста, Назарина будет проигрывать конкуренцию Судакову, Бондаренко или тому же Джурасеку.

Правда, нельзя сказать, что Йовичевич никогда не обращал внимания на Егора. Цыганик рассказал, что еще при работе в Днепре-1 хорват хотел подписать Назарину в днепровскую команду. Теперь настало то время, когда Йовичевич подписывает тех игроков, которые ему когда-то были нужны.