Известный журналист делает ставку на ничью в основное время.

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"После матча 1/8 финала Чемпионата Европы против Швеции я уже ничего не понимаю. Украина выдала очень хороший результат. Самое главное, что была самоотдача невероятная. Считаю, что команда Андрея Шевченко хорошо отдохнула после группового этапа, так как было восемь дней на восстановление. На шведов украинцы потратили много сил. Почти все футболисты уже ощутили вкус Евро-2020", – сказал Цыганык

Англию никто не поймет, если сборная не выйдет в полуфинал турнира. Однако предстоящий поединок будет очень напряженным и сложным для обеих команд. Не хочу прогнозировать, кто пройдет дальше, сделаю ставку, что в основное время соперники не выявят сильнейшего,

– подытожил он.

Украина – Англия: что известно о матче