Відомий журналіст робить ставку на нічию в основний час.

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"Після матчу 1/8 фіналу чемпіонату Європи проти Швеції я вже нічого не розумію. Україна видала дуже хороший результат. Найголовніше, що була самовіддача неймовірна. На шведів українці витратили багато сил. Майже всі футболісти вже відчули смак Євро-2020", – сказав Циганик.

Англію ніхто не зрозуміє, якщо збірна не вийде в півфінал турніру. Однак майбутній поєдинок буде дуже напруженим і складним для обох команд. Не хочу прогнозувати, хто пройде далі, зроблю ставку, в основний час суперники не виявлять найсильнішого,

– підсумував він.

Україна – Англія: що відомо про матч