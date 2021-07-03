Відомий журналіст робить ставку на нічию в основний час.
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"Після матчу 1/8 фіналу чемпіонату Європи проти Швеції я вже нічого не розумію. Україна видала дуже хороший результат. Найголовніше, що була самовіддача неймовірна. На шведів українці витратили багато сил. Майже всі футболісти вже відчули смак Євро-2020", – сказав Циганик.
Англію ніхто не зрозуміє, якщо збірна не вийде в півфінал турніру. Однак майбутній поєдинок буде дуже напруженим і складним для обох команд. Не хочу прогнозувати, хто пройде далі, зроблю ставку, в основний час суперники не виявлять найсильнішого,
– підсумував він.
Україна – Англія: що відомо про матч
- Поєдинок 1/4 фіналу Євро-2020 Україна – Англія відбудеться у Римі на стадіоні "Олімпіко". Чвертьфінальний матч розпочнеться о 22:00.
- Головним арбітром поєдинку буде 45-річний Фелікс Брих з Німеччини.
- Україна ввосьме зустрінеться з англійцями. Наша команда виграла тільки один матч і ще чотири програла. Двічі Україна та Англія зіграли внічию.
- На Євро-2020 Англія виграла чотири матчі, коли Україна – два. Ще одну гру Англія зіграла внічию, а Україна програла Нідерландам та Австрії.