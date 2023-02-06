К сожалению, далеко не все украинцы не хотят "русского мира". Есть и такие, которые с радостью переходят на сторону оккупантов, исключением, не становятся бывшие и действующие спортсмены.

Таким примером является 45-летний бывший футболист, а ныне наставник Игорь Бездольный. Еще в августе 2022 года наставник стал предателем Украины и принял сторону врага.

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Перешел на сторону врага

С лета 2022 года Бездольный работает ассистентом главного тренера в оккупантском клубе Ялта, который базируется на временно оккупированном Крыму.

Также Бездольный получил российский паспорт и даже был замечен. на заседании фейкового министерства молодежной политики и спорта Херсонской области, после чего мужчина показывал так называемым "чиновникам" спортивную инфраструктуру Нижних Сирогох и Нижних Торгаев. В последнее время предатель Украины работал тренером в этой местности.

Злосчастный пошел по пути Анатолия Тимощука, Дмитрия Иванисени и других украинских спортсменов, которые продолжают спонсировать российские ракеты в войне против Украины.



Игорь Бездольный – ассистент тренера Ялты / Скриншот из телеграмм-канала клуба оккупантов

По информации сайта Evocation, футбольный помощник возглавляет сеть по продаже лекарств. Захватчики покрывали деятельностью бывшего футболиста, впоследствии разоблаченной.

Все предатели Украины после нашей победы будут отвечать перед законом за совершенные преступления, Бездольный не будет исключением.

Что известно об Игоре Бездольном